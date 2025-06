Si asfalta la rotatoria a Ponte San Pietro | dal 18 al 24 giugno disagi lungo la Briantea

Rotatoria di viale Caposcardicchio. Scusate il ritardo. Procedono i lavori della nuova rotatoria di viale Caposcardicchio nel quartiere San Paolo. Ci sono voluti 18 anni e finalmente si vede la rotatoria. La prima volta che abbiamo parlato del finanziamento che c

Semaforo rosso sul ponte. Malcontento a San Pietro - Il ponte di San Pietro inaugurato di recente dopo i cantieri per il rinnovo non è sicuro e così la Provincia di Sondrio ne dispone la chiusura. Lo riporta msn.com