Shock Cina al G7 Von?der?Leyen sfida Pechino sulle terre rare

Stia mettendo sotto pressione le economie mondiali, soprattutto nel settore delle terre rare, risorse strategiche fondamentali per la tecnologia e l'innovazione. Durante il G7, Ursula von der Leyen ha sfidato apertamente Pechino, evidenziando come questa strategia possa mettere a rischio la sicurezza economica globale. La questione delle terre rare si rivela sempre più cruciale, e il mondo è ora chiamato a rispondere a questa crescente tensione.

Parlando durante i lavori del G7, Ursula von?der?Leyen, presidente della Commissione europea, ha lanciato l'allarme: "Assistiamo a un nuovo shock Cina. Con il rallentamento dell'economia cinese, Pechino inonda i mercati globali di eccedenze sovvenzionate che il suo mercato interno non riesce ad assorbire", ha dichiarato. Con questa frase la presidente ha segnalato come la politica cinese di esportazioni sussidiate, vecchia tattica di Pechino, sia tornata in auge proprio mentre la crescita interna rallenta. La Cina è stata al centro dei suoi interventi nelle sessioni dedicate a prospettive dell'economia globale e crescita, sicurezza e resilienza, con von?der?Leyen impegnata per un'azione comune su materie prime strategiche: "L'approccio dell'Europa è di riduzione del rischio, non di disaccoppiamento.