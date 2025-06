Shai-Williams show Haliburton a pezzi | i Thunder piegano Indiana e vedono il titolo Finals sul 3-2

Lo Shai Williams Show infiamma i playoff NBA: Haliburton e Indiana cadono sotto i Thunder, che si portano sul 3-2 e mettono in bilico la serie. Con prestazioni stellari di Gilgeous-Alexander (31 punti) e Jalen (40), Oklahoma City si prende il match-point a Indianapolis. La corsa verso le Finals √® pi√Ļ vicina che mai: gioved√¨, tutto si decider√† nella sfida decisiva!

Il riassunto di Oklahoma-Indiana, gara 2 - Caruso si oppone per tre volte alla penetrazione di Haliburton: non è un giocatore, è un contraccettivo. - a Jalen Williams piace così tanto tirare in mezzo al traffico che questa estate andrà a Milano ad allenarsi

