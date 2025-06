Sfila il Palermo Pride 2025 parata colorata dal Foro Italico al Politeama | sul primo carro la madrina Francamente

Il Palermo Pride 2025 si prepara a infiammare le strade con una parata vibrante e colorata, che dal Foro Italico al Politeama attraversa la città in un abbraccio di solidarietà e gioia. Questa decima edizione, coincidente con il 45° anniversario di Arcigay Palermo, celebra il coraggio, i diritti e l’amore in tutte le sue forme. Un evento che non solo unisce, ma invita a riflettere e a sostenere un mondo più inclusivo e rispettoso.

Il Palermo Pride celebra la sua decima edizione, nello stesso anno in cui l'associazione per i diritti LGBTQIA+ più antica d'Italia, Arcigay Palermo, compie 45 anni. Lo fa con una serie diffusa di eventi e con una parata, sabato 21 giugno, dedicata in particolare alla condanna del genocidio in.

