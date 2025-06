Settima edizione della camminata di Pandora | al termine degustazione con pietanze tipiche

tanto atteso evento che unisce passione, solidarietà e scoperta. La settima edizione di "Cammina con Pandora" promette un’esperienza indimenticabile, culminando in una deliziosa degustazione di pietanze tipiche, perfetta occasione per condividere momenti di convivialità e sostegno alla comunità. Preparati a vivere una serata speciale all'insegna dello spirito di solidarietà e del gusto autentico, in un percorso che unisce cammino e cuore.

FRANCAVILLA FONTANA - Torna anche quest'anno l’atteso appuntamento "Cammina con Pandora", la tradizionale camminata della solidarietà ideata dall'associazione Pandora-Idea, che avrà luogo, per il secondo anno consecutivo, al tramonto del prossimo 21 giugno, secondo il calendario astronomico il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Settima edizione della camminata di Pandora: al termine degustazione con pietanze tipiche

In questa notizia si parla di: pandora - camminata - settima - edizione

