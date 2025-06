Settima edizione della camminata di Pandora | al termine degustazione con pietanze tipiche

cerchio perfetto tra luce e ombra. Un’occasione unica per condividere emozioni, scoprire paesaggi incantati e sostenere una causa importante. La settima edizione di questa speciale camminata si concluderà con una deliziosa degustazione di piatti tipici, celebrando così la tradizione, la solidarietà e la convivialità in un’atmosfera magica e coinvolgente. Non mancate, vi aspettiamo per vivere insieme un’esperienza indimenticabile!

FRANCAVILLA FONTANA - Torna anche quest'anno l'atteso appuntamento "Cammina con Pandora", la tradizionale camminata della solidarietà ideata dall'associazione Pandora-Idea, che avrà luogo, per il secondo anno consecutivo, al tramonto del prossimo 21 giugno, secondo il calendario astronomico il.

