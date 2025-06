Sesto Fiorentino in scena la commedia di Pirandello ' Il piacere dell’onestà'

Immergiti nell’affascinante mondo di Pirandello con “Il piacere dell’onestà”, una commedia che mette in discussione le convenzioni morali e svela le contraddizioni della società borghese. Sesto Fiorentino si anima il 18 giugno, quando MetropolisTeatro porta in scena un testo intenso e spietato nel suggestivo cortile della Biblioteca Ragionieri. Un’occasione unica per riflettere sull’autenticità e l’inganno: non mancate!

Firenze, 17 giugno 2025 - Un testo spietato, che fin dal titolo, pone l’accento sull’onestà, cardine di una presunta etica borghese e cuore pulsante del dramma. MetropolisTeatro torna a cimentarsi con il teatro di Luigi Pirandello. “Il piacere dell’onestà“ è lo spettacolo che la compagnia presenta mercoledì 18 giugno nel cortile della Biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino ( ore 21,15). Angelo Baldovino è un “uomo senza qualità”. È la prima figura di antieroe del drammaturgo siciliano, un perdente, un relitto, ma soprattutto un uomo solo, che ha fatto dell’isolamento la personale difesa da una società che lo ha spinto ai margini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sesto Fiorentino, in scena la commedia di Pirandello 'Il piacere dell’onestà'

