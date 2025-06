Servizi ristorazione e turismo | 101mila assunzioni per l?estate

L’estate si avvicina e con essa si aprono nuove opportunità nel settore della ristorazione e del turismo. Con oltre 101mila assunzioni previste, di cui 41mila soltanto a giugno in Puglia, il mercato si anima di nuove energie e prospettive. Un trend positivo che testimonia come il settore sia un pilastro dell’economia locale e uno stimolo per giovani e professionisti. Scopriamo insieme come questa stagione possa diventare la tua occasione di successo.

L?arrivo dell?estate porta in dote più di 41mila assunzioni nelle aziende pugliesi per il solo mese di giugno. Il dato emerge dal rapporto Unioncamere-Excelsior sulle. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Servizi, ristorazione e turismo: 101mila assunzioni per l?estate

