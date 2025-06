serve una sveglia su khamenei

Qualcuno dovrebbe finalmente svegliarsi e riconoscere la realtà: l'Iran di Khamenei ha dichiarato guerra, agendo senza mezzi termini e mettendo a rischio la stabilità regionale. Mentre il mondo si divide tra condanne e silenzi, è fondamentale distinguere chi difende i diritti dei popoli e chi si piega alle logiche del potere. La verità merita di essere ascoltata, e il tempo delle ambiguità è finito.

Compagni, non scherziamo. In queste ore, mentre vi indignate per i raid israeliani e gridate all’escalation, l’Iran lancia missili su Tel Aviv. Le sirene suonano, le famiglie corrono nei rifugi, e voi vi girate dall’altra parte. A sinistra dovrebbe essere chiaro chi sta con i popoli e chi con il potere. E invece, davanti all’Iran di Khamenei, molti perdono la bussola. La verità è semplice: l’Iran ha dichiarato guerra. Non solo a Israele, ma da anni con i suoi proxy in Yemen, Iraq, Siria, Libano. Oggi lo fa apertamente. Khamenei ordina il lancio di razzi e droni, sostiene Hezbollah, alimenta gli Houthi, minaccia l’Europa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it