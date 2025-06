Serravalle Outlet | evento gratis con Paola Iezzi e Alan Sorrenti

evento imperdibile gratuito con la talentuosa Paola Iezzi e il carismatico Alan Sorrenti, pronti a regalare emozioni indimenticabili. Nel quadro delle celebrazioni per il suo venticinquesimo anniversario, Serravalle Designer Outlet prosegue il suo straordinario palinsesto di eventi unici pensati non solo per celebrare un traguardo, ma anche per riaffermare un impegno culturale e sociale che si è consolidato nel tempo. Un'occasione perfetta per vivere momenti speciali, condividere passioni e creare ricordi memorabili.

Nel quadro delle celebrazioni per il suo venticinquesimo anniversario, Serravalle Designer Outlet prosegue il suo straordinario palinsesto di eventi unici pensati non solo per celebrare un traguardo, ma anche per riaffermare un impegno culturale e sociale che si è consolidato nel tempo. Un. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Serravalle Outlet: evento gratis con Paola Iezzi e Alan Sorrenti

In questa notizia si parla di: serravalle - outlet - evento - gratis

Serravalle Outlet: evento gratis con Paola Iezzi e Alan Sorrenti - evento imperdibile gratuito con le star Paola Iezzi e Alan Sorrenti, che animerà il palco di Serravalle Outlet in occasione del suo 25° anniversario.

Domenica “rampante” a San Marino, col raduno Ferrari a colorare di rosso – e non solo – le vie del Titano, per un evento organizzato dal club Red Passion... Vai su Facebook

Serravalle Outlet: evento gratis con Paola Iezzi e Alan Sorrenti; McArthurGlen Serravalle Designer Outlet / Evento gratuito per la comunitĂ LGBTQIA+; Fashion festival, una giornata di occasioni all'Outlet di Noventa con sconti fino al 70%.

Serravalle Outlet: evento gratis con Paola Iezzi e Alan Sorrenti - Il palinsesto celebrativo dei 25 anni di Serravalle Designer Outlet continua con l’evento musicale gratuito all’insegna dell’inclusività ... Si legge su milanotoday.it

La Carovana della Prevenzione arriva al Serravalle Designer Outlet Il 13 e 14 settembre, screening gratuiti per la salute delle donne (R. Bobbio) - Le prenotazioni per gli screening a Serravalle Designer Outlet sono già aperte e disponibili cliccando qui. farodiroma.it scrive