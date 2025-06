Serpenti a Ibiza facciamo chiarezza sull' invasione che non minaccia l' uomo ma la biodiversità dell' isola

Negli ultimi tempi, i serpenti a Ibiza sono al centro di molte discussioni, ma è importante chiarire che non rappresentano una minaccia per l’uomo. Tuttavia, la loro crescente presenza può mettere in pericolo alcune specie endemiche uniche dell’isola, come la lucertola muraiola. È fondamentale trovare un equilibrio tra tutela della biodiversità e rispetto per questa affascinante fauna, affinché Ibiza continui a essere un habitat ricco e diversificato.

Sebbene siano innocui per noi, l'aumento di questi rettili mette a rischio alcune specie endemiche, come la lucertola muraiola di Ibiza.

“Ibiza è invasa dai serpenti marini, uno choc: abbiamo paura a tuffarci. Una maledizione ha colpito”: turisti terrorizzati in fuga dall’isola - i visitatori dell’isola. La tranquilla fuga verso il relax si trasforma in un incubo: tra paura e curiosità, turisti e residenti si chiedono cosa stia causando questa invasione improvvisa.

