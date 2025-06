Serie di rapine nel riminese Vagnini | Serve più sicurezza e controlli non possiamo aspettare che ci sia la prossima vittima

Le recenti rapine nel riminese, tra cui quella di Vagnini e altri episodi, rappresentano un segnale allarmante per la sicurezza della nostra comunità. È ora di agire con decisione, potenziando controlli e misure preventive, per proteggere esercenti e cittadini. Non possiamo permettere che l’impunità favorisca il susseguirsi di atti criminali; è nostra responsabilità garantire un ambiente più sicuro e sereno per tutti.

“Desidero esprimere, a nome mio personale e di tutta Confesercenti provinciale Rimini, piena solidarietà agli esercenti colpiti dalle recenti azioni criminali: da Ernestino Monti, che proprio ieri ha subito un tentativo di rapina, all’oreficeria Benvenuti di Rimini, vittima dello sfondamento. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Serie di rapine nel riminese, Vagnini: “Serve più sicurezza e controlli, non possiamo aspettare che ci sia la prossima vittima”

