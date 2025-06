Serie C nuovo title sponsor | ecco dove si vedrà in tv la terza serie

Il calcio italiano si prepara a un nuovo entusiasmante capitolo con il rinnovo della partnership tra Lega Pro e Sky, che vede l’arrivo di Sky Wifi come nuovo title sponsor della Serie C per la stagione 2025-26. Unendo passione sportiva e innovazione tecnologica, questa collaborazione promette di portare la qualità e la velocità anche sui campi e nelle case di milioni di tifosi italiani, rendendo più coinvolgente ogni partita. Ma dove e come seguire tutto in tv? Scopriamolo insieme.

Tempo di lettura: 2 minuti Lega Pro e Sky annunciano oggi di aver siglato il rinnovo della partnership: Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Il campionato di Serie C rappresenta l'espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud. Nel calcio come nella connettività, la velocità e la performance sono elementi essenziali. Per questo, Sky Wifi – il servizio ultrabroadband di Sky – è il partner ideale della Serie C, perché unisce città, tifosi e passioni grazie alla sua rete ultraveloce. Questo nuovo accordo dà continuità al proficuo rapporto tra Sky e Lega Pro.

Sky Wifi diventa il nuovo title sponsor della Serie C 2025-26, portando tutto il fascino del calcio italiano su Sky Sport e streaming Now.

