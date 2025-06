Serie B ufficiale | Filippo Inzaghi nuovo allenatore del Palermo

Il mondo del calcio si anima con un emozionante cambio di leadership: Filippo Inzaghi, leggenda del nostro sport, si prepara a guidare il Palermo verso nuovi traguardi. A partire dal 1 luglio, il tecnico firma un contratto biennale con opzione triennale in caso di promozione in Serie A, puntando alla quarta scalata nella massima serie italiana. Segui le…

A partire dal prossimo 1 luglio, Filippo Inzaghi sarĂ a tutti gli effetti il nuovo allenatore del Palermo calcio: il tecnico va a caccia della quarta promozione in Serie A. Il Palermo calcio ufficializza l'ingaggio di Filippo Inzaghi come nuovo allenatore della prima squadra. A partire dal prossimo 1 luglio, il tecnico si legherĂ al club rosanero con un contratto biennale, con opzione per il terzo anno in caso di promozione in serie A.