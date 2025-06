Serie B Salernitana-Sampdoria ufficialmente posticipata dopo l' intossicazione alimentare

La calcio stagione riserva sempre sorprese e imprevisti, e questa volta tocca a Salernitana e Sampdoria posticipare il loro attesissimo match. A causa di un’intossicazione alimentare che ha coinvolto i giocatori campani, la gara di ritorno dei playout è stata spostata da venerdì 20 a domenica 22 alle 20:30. La decisione, ufficiale martedì in...

Non più venerdì 20 ma domenica 22 alle 20,30: è stata spostata ufficialmente la gara di ritorno dei playout del campionato di Serie B, Salernitana-Sampdoria, dopo l'intossicazione alimentare che ha coinvolto i tesserati della squadra campana domenica sera. La conferma è arrivata martedì in. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Serie B, Salernitana-Sampdoria ufficialmente posticipata dopo l'intossicazione alimentare

