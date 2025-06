Serie B Salernitana-Sampdoria rinviata dopo l’intossicazione | quando si gioca

La sfida di ritorno tra Salernitana e Sampdoria, prevista per venerdì 20 giugno 2025 alle 20.30, è stata ufficialmente rinviata di 48 ore. La decisione è arrivata a seguito della richiesta del club campano, in seguito all'intossicazione che ha colpito la squadra. Un giovane capitolo di questa stagione si apre con un nuovo timing: scopriamo quando i tifosi potranno finalmente assistere a questa emozionante gara, riaccendendo la passione del calcio di Serie B.

La Lega ha ufficializzato il rinvio di 48 ore della sfida di ritorno dei playout di Serie B tra Sampdoria e Salernitana che si sarebbe dovuta giocare venerdì 20 giugno 2025 alle ore 20.30. E’ stato ufficialmente rinviata la gara di ritorno dei playout di Serie B tra Sampdoria e Salernitana che si sarebbe dovuta giocare venerdì 20 giugno 2025 alle ore 20.30. La Lega B ha, quindi, accettato la richiesta da parte del club campano che, dopo la vittoria 2-0 dei blucerchiati nella gara d’andata di domenica 15 giugno, è stato vittima di una intossicazione alimentare. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

