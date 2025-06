Serie B Salernitana-Sampdoria rinviata dopo il caso di intossicazione alimentare

La sfida di ritorno tra Salernitana e Sampdoria in Serie B è stata ufficialmente rinviata a causa di un grave caso di intossicazione alimentare che ha coinvolto i giocatori granata. Dopo la vittoria per 2-0 della Sampdoria nell’andata e le condizioni di salute dei calciatori salernitani, la Lega B ha deciso di tutelare la salute degli atleti, posticipando l’atteso match. La questione rimane al centro dell’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori.

(Adnkronos) – Il playout di Serie B tra Sampdoria e Salernitana è stato rinviato. Dopo la vittoria 2-0 dei blucerchiati nella gara d'andata e successiva notte in ospedale per i giocatori granata, a causa di un'intossicazione alimentare, la Lega B ha ufficializzato il rinvio della gara di ritorno. La partita non si giocherà più venerdì . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Cittadella e Sampdoria (per la prima volta) in Serie C, playout per Frosinone e Salernitana - Nell'epilogo della Serie B, Sampdoria e Cittadella retrocedono in Serie C, mentre Frosinone e Salernitana si preparano a disputare i playout per la permanenza nel campionato.

Il ritorno dei playout di Serie B fra Sampdoria e Salernitana è stato rinviato al 22 giugno per l'intossicazione di alcuni calciatori

