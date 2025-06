Serie B rinviato il ritorno del playout Salernitana-Sampdoria | si gioca il 22 giugno

La suspense si intensifica nel mondo del calcio italiano: il ritorno del playout tra Salernitana e Sampdoria, originariamente previsto per il 20 giugno, è stato posticipato al 22 giugno. La decisione, presa dalla Lega di Serie B a seguito di un'improvvisa intossicazione alimentare che ha colpito i giocatori granata, aggiunge un ulteriore elemento di attesa e tensione. Resta da vedere come questa variazione influenzerà le sorti di una sfida così cruciale per entrambe le squadre.

SALERNO, 17 GIUGNO – La Lega di Serie B ha disposto il rinvio di due giorni della gara di ritorno del playout tra Salernitana e Sampdoria. La partita, inizialmente prevista per venerdì 20 giugno, si disputerà domenica 22 giugno con orario d’inizio invariato alle 20:30. La decisione arriva a seguito della richiesta formale inoltrata ieri dalla Salernitana, colpita da un’intossicazione alimentare che ha coinvolto numerosi giocatori di ritorno dalla trasferta di Genova. L'articolo proviene da PRIMACAMPANIA. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Serie B, rinviato il ritorno del playout Salernitana-Sampdoria: si gioca il 22 giugno

