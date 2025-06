Serie B | Modena ed Empoli annunciano i nuovi tecnici intossicazione colpisce la Salernitana

Il mondo della Serie B si anima con novità importanti: ufficializzati i nuovi tecnici, tra cui Sottil per il Modena e Guido Pagliuca per l’Empoli, entrambi legati alla squadra sino al 2027. Mentre i club si preparano a nuove sfide, una notizia preoccupante scuote il campionato: un’intossicazione colpisce la Salernitana. Poco alla volta, gli eventi si intrecciano, lasciando tutti in attesa del prossimo capitolo di questa stagione ricca di sorprese...

Poco alla volta, le tessere del puzzle iniziano a unirsi e i club della prossima Serie B annunciano i tecnici: ieri lo ha fatto il Modena con Sottil, ma è stata anche la volta dell’ Empoli, che ha ufficializzato Guido Pagliuca, anch’egli, come Sottil, messo sotto contratto per due anni, sino al 30 giugno 2027. Anche nel suo caso si è trattato di un annuncio che ha solo formalizzato ciò che si sapeva ormai da qualche giorno. Il prossimo annuncio dovrebbe arrivare a breve da Palermo, dove non c’è più alcun dubbio sull’identità di Filippo Inzaghi quale nuovo allenatore, mentre sembra ormai vicina a una definizione anche la situazione del Bari che, dopo non essere riuscito a convincere Alessandro Nesta, ieri ha confermato la separazione con Moreno Longo, propedeutica all’ufficializzazione di Fabio Caserta, pronto a firmare un contratto di due anni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie B: Modena ed Empoli annunciano i nuovi tecnici, intossicazione colpisce la Salernitana

