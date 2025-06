Serie B | Dominio delle Proprietà Italiane nei Club di Calcio

La Serie B si conferma il vero campionato degli italiani, un'affermazione che si riflette non solo sui risultati sportivi ma anche sulla proprietà dei club. Mentre in Serie A solo 9 su 20 società sono italiane, in cadetteria la scena è dominata dai nostri: 16 su 21 sono di proprietà nostrana, con alcune eccezioni come il Cesena, passato agli americani nel dicembre 2021. Un segnale chiaro della forza e dell’importanza del calcio italiano sotto il controllo nazionale.

Il vero campionato degli italiani è quello di serie B, lo attestano i fatti o meglio le proprietà dei club. Se in serie A solo nove società su venti sono in mani italiane, nel torneo cadetto il rapporto è completamente rovesciato: cinque su ventuno (tenendo presente anche le protagoniste del playout Salernitana e Sampdoria) sono straniere, il resto tutto di casa nostra. Oltre al Cesena, che dal dicembre 2021 è degli americani (fino a quel momento dal 1940 era sempre stato di imprenditori romagnoli e ancora meglio cesenati), nella compilazione della nuova serie B il Palermo è guidato dal prestigioso gruppo City Football Group dello sceicco Mansour bin Zayd Al Nahyan che nella propria galassia di squadre ha come punta di diamante il Manchester City, il neopromosso Padova è in mani francesi, il Venezia di una società americana con sede nel Delaware, lo Spezia è da poco tornato sotto la bandiera statunitense. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Serie B: Dominio delle Proprietà Italiane nei Club di Calcio

