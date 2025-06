Sergio Ramos carico | Giocheremo ad armi pari contro l’Inter!

Sergio Ramos, ora in forza al Monterrey, si prepara a sfidare l'Inter in un duello all'insegna dell'uguaglianza e della determinazione. Durante la conferenza stampa, il veterano difensore ha dimostrato tutta la sua carica e il suo spirito competitivo, pronti a dimostrare che, con la giusta grinta, si può competere ad armi pari anche contro le squadre più forti. La sfida tra Monterrey e Inter promette emozioni intense, e Ramos è determinato a lasciare il segno.

Sergio Ramos è ora un giocatore del Monterrey e affronterà l'Inter con i suoi compagni al Mondiale per Club. In conferenza stampa ha affrontato diversi temi a riguardo. CONFERENZA STAMPA – Non ha parlato solo l'allenatore Domenec Torrent in conferenza stampa a poche ore dalla sfida tra Monterrey e Inter. Al fianco del nuovo tecnico dei messicani c'è stato anche Sergio Ramos, leggenda del Real Madrid e difensore tra i migliori al mondo. Sergio Ramos ha descritto così ciò che lo attende: «La verità è che io ho sempre mantenuto la stessa voglia di quando ero giovane. Questa motivazione esiste nonostante io abbia vinto tutto nella mia carriera.

