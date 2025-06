Sergio Mattarella | la migrazione italiana pilastro dell' identità nazionale

Sergio Mattarella ha sottolineato come la migrazione italiana sia un pilastro fondamentale dell’identità nazionale, evidenziando il ruolo cruciale delle tante generazioni che, oltre confine, hanno contribuito alla rinascita e allo sviluppo del Paese. La storia migratoria, fatta di sacrifici e speranze, rimane un patrimonio condiviso che arricchisce la nostra cultura e il nostro senso di appartenenza. In questo contesto, la memoria e il rispetto per chi ha costruito il nostro domani sono più attuali che mai.

La storia della migrazione italiana è parte essenziale della nostra identità nazionale. Dalle grandi migrazioni successive all'Unità d'Italia, alle numerose partenze nel secondo dopoguerra, generazioni di italiani hanno trovato destini migliori al di fuori del nostro Paese, sostenendone, in modo determinante, la ripresa e lo sviluppo con le consistenti rimesse finanziarie del secolo scorso". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'incontro con il segretario generale Maria Chiara Prodi e i componenti del consiglio generale degli Italiani all'estero, in corso al Quirinale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sergio Mattarella: la migrazione italiana, pilastro dell'identità nazionale

