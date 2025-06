Serata di stelle e solidarietà sulla spiaggia di Licola

Serata di stelle e solidarietà sulla spiaggia di Licola, il Celebration Summer Party torna con entusiasmo per il suo secondo straordinario appuntamento. Un’occasione unica per unire divertimento, musica e impegno sociale sotto il cielo stellato, a sostegno dell’associazione “A Voce d’e creature” di Don Luigi Merola. La magia di questa serata speciale, tra emozioni e solidarietà, promette di lasciare tutti senza fiato e di rafforzare il nostro impegno per una causa importante.

Grande ritorno del Celebration Summer Party a Licola. Il Celebration Summer Party ha fatto il bis a Licola, e che bis! L'evento benefico più atteso dell'anno, con le stelle di prima grandezza, è tornato per illuminare la serata del 6 giugno 2025, tutto a favore dell'associazione "A Voce d"e creature" di Don Luigi Merola. E possiamo già dirlo: un successone, proprio come la prima edizione, se non di più! Il pubblico risponde con entusiasmo. Valentina Stella e Biagio Izzo PH Press Il "Toma Beach" di Licola (Pozzuoli), in Viale Sibilla 14A, si è trasformato in un vero e proprio tempio della solidarietà e del divertimento.

