Sequestrate otto auto di lusso una anche ad Ariano Irpino | maxi operazione contro le frodi nel settore automobilistico

Sequestrate otto auto di lusso, tra cui una ad Ariano Irpino, in un’operazione che smaschera le frodi nel settore automobilistico. La Guardia di Finanza di Monza e Brianza ha messo sotto sequestro veicoli di prestigio per oltre un milione e mezzo di euro, segnando un altro importante passo contro le truffe. L'operazione Empty Wallet, avviata all’inizio del 2025, continua a svelare sistemi illeciti e a tutelare i consumatori.

La Guardia di Finanza di Monza e Brianza ha eseguito il sequestro di otto auto di lusso in diverse province italiane, per un valore complessivo superiore a un milione e mezzo di euro. Il provvedimento si inserisce nell’ambito dell’operazione denominata Empty Wallet, avviata all’inizio del 2025 e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Sequestrate otto auto di lusso, una anche ad Ariano Irpino: maxi operazione contro le frodi nel settore automobilistico

Operazione “Empty Wallet”, la Finanza di Monza sequestra 8 auto di lusso per 1 milione e mezzo - Lamborghini, Mercedes, Audi e Land Rover: otto le auto di lusso per un valore di un milione e messo poste sotto sequestro preventivo dalle Fiamme gialle di Monza nell’ambito dell’indagine Empty Wallet ... Da msn.com

La Finanza sequestra Lamborghini e Supercar: blitz ad Ariano Irpino - L'operazione Empty Wallet in più città: tra queste anche Ariano Irpino I finanzieri hanno trovato le auto in diverse zone: tra queste Monza, Cinisello Balsamo (Milano), Roma, Genova, Anzio (Roma) e Ar ... Riporta msn.com