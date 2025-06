Sequestrate 8 auto di lusso in Brianza | colpo milionario alla banda di truffatori

Una rete di truffatori smantellata e otto auto di lusso sequestrate: un colpo milionario che colpisce al cuore della Brianza. La Guardia di Finanza di Monza, con il supporto della Procura, ha scoperto un sofisticato sistema di vendite fraudolente coinvolgendo veicoli prestigiosi tra Monza, Roma e altre città italiane. Questa operazione segna un passo importante nella lotta contro le truffe nel settore automobilistico, dimostrando come giustizia e determinazione possano riportare ordine e trasparenza nel mercato di lusso.

Monza, 17 Giugno 2025 - Due Lamborghini Urus, una Mercedes G63AMG, un Land Rover Range Sport, un Land Rover Defender e tre Audi (modelli RSQ5, RSQ3 e RS3), rintracciate e sottoposte a sequestro a Monza, Cinisello Balsamo, Roma, Genova, Anzio e Ariano Irpino. È il nuovo sviluppo dell'indagine del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza Brianza, coordinata dalla Procura di Monza, sulla vendita di auto che lo scorso gennaio aveva già portato ad un'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere, degli arresti domiciliari e dell’obbligo di firma nei confronti di 14 indagati per un' associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di truffa e autoriciclaggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sequestrate 8 auto di lusso in Brianza: colpo milionario alla banda di truffatori

In questa notizia si parla di: auto - brianza - sequestrate - lusso

Chi era Walter Sala, il ciclista morto dopo essere stato urtato da un’auto a La Valletta Brianza - Walter Sala, un ciclista di 66 anni, è tragicamente deceduto a La Valletta Brianza dopo essere stato investito da un'auto.

Sequestrate 8 auto di lusso in Brianza: colpo milionario alla banda di truffatori; Sequestrate otto auto di lusso in Brianza, maxi truffa da oltre 1,5 milioni; Operazione Empty Wallet, sequestrate auto di lusso per un valore di oltre un milione e mezzo di euro.

Sequestrate 8 auto di lusso in Brianza: colpo milionario alla banda di truffatori - Nuovo sviluppo nell’indagine che lo scorso gennaio ha portato all’arresto di 14 persone accusate di appartenere a un’associazione per delinquere finalizzata alla truffa e all’autoriciclaggio ... Da ilgiorno.it

Operazione "Empty Wallet", sequestrate auto di lusso per un valore di oltre un milione e mezzo di euro - Procedono le indagini – condotte sotto l’egida della Procura della Repubblica brianzola – dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza Brianza nel contesto del commercio di a ... Scrive primamonza.it