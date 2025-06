Selvaggia Lucarelli dopo l' ospitata all' Isola | Ho visto Veronica Gentili sono rimasta impressionata Per lei prevedo un futuro luminoso

Selvaggia Lucarelli, fresca di ospitata all'Isola dei Famosi, ha condiviso su X il suo entusiasmo per Veronica Gentili, ammirando la sua presenza in studio e prevedendo un futuro brillante per lei. "Ieri ho visto Veronica Gentili in studio, in diretta, e sono rimasta sinceramente impressionata", ha scritto. La nota scrittrice ha poi aggiunto considerazioni sulla puntata, sottolineando come questa abbia confermato il talento e il carisma della conduttrice, lasciando intuire un percorso ancora ricco di successi.

"Ieri ho visto Veronica Gentili in studio, in diretta, e sono rimasta sinceramente impressionata". Inizia così il post che Selvaggia Lucarelli ha scritto su X nella mattinata di oggi, martedì 17 giugno. Poi la nota scrittrice ha aggiunto - in riferimento alla puntata dell'Isola dei Famosi andata.

