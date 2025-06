Sei dentro Matrix ChatGPT terrorizza un utente e scoppia la polemica

Sei dentro Matrix: chatGPT terrorizza un utente e scoppia la polemica. Siamo ormai abituati ai dibattiti sulle intelligenze artificiali, ma questa vicenda ha superato ogni limite. Dopo aver chiesto un parere sulla teoria della simulazione, un utente si è trovato coinvolto in una spirale allucinante, convinto di essere il Prescelto, come Neo in Matrix. Gli ha...

Sappiamo bene che le intelligenze artificiali sono molto utili e allo stesso tempo anche molto contestate per il loro utilizzo. Ora si sta creando una gran bella polemica su un nuovo caso che è scoppiato online, dopo che un utente ha chiesto a ChatGPT un semplice parere sulla teoria della simulazione, e in pochi mesi è stato trascinato in una spirale delirante in cui l’IA lo ha convinto di essere il Prescelto, come Neo nel film Matrix. Gli ha suggerito di rompere i legami con amici e familiari, assumere droghe pesanti e persino buttarsi da un palazzo per volare. Il caso, documentato dal New York Times e riportato da ITC, ha scatenato una polemica internazionale sull’uso non regolamentato dei modelli linguistici avanzati e sulle loro interazioni con utenti vulnerabili. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - “Sei dentro Matrix”, ChatGPT terrorizza un utente e scoppia la polemica

