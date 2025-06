Segue la ex e l’aggredisce Preso dai ghisa

Un episodio di violenza sconvolge la tranquillità cittadina: G.A., un uomo di 31 anni, ha aggredito brutalmente l'ex compagna, nonostante il divieto di avvicinamento, scatenando una scena di inaudita violenza nel parchetto tra via Colonna e viale Serra. La pronta reazione della polizia locale ha evitato ulteriori conseguenze, dimostrando come la sicurezza e il rispetto siano priorità fondamentali per la nostra comunità.

Pugni e schiaffi alla ex compagna, dopo averla seguita incurante del divieto di avvicinarsi a lei. Per questo G.A., trentunenne peruviano, è stato arrestato dagli agenti di polizia locale guidati dal comandante Gianluca Mirabelli sabato alle 21.30 nel parchetto tra via Colonna e viale Serra. La pattuglia che era di passaggio in zona ha sentito le urla di una donna – che poi è risultata essere una trentaduenne peruviana – ed è intervenuta. All'arrivo dei ghisa, sul posto c'era un cittadino che era riuscito a separare vittima e aggressore; la donna aveva il labbro sanguinante e un ematoma in formazione sul viso.

