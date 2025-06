Segni festa della montagna

Preparati a vivere due giorni di pura energia e tradizione alla Festa della Montagna, dal 28 al 29 giugno 2025 a Campo di Segni! Tra emozionanti giri in quad, escursioni di nordic walking e momenti di condivisione, questa manifestazione ti porterà nel cuore dei Monti Lepini, tra natura incontaminata e sapori autentici. Non perdere l’occasione di scoprire le meraviglie del territorio e creare ricordi indimenticabili!

Festa della Montagna – 28 e 29 giugno 2025, Campo di Segni Due giorni immersi nella natura e nelle tradizioni locali ai piedi dei Monti Lepini! Il 28 e 29 giugno 2025, il Campo di Segni ospita la Festa della Montagna, un evento ricco di attività per tutti i gusti: giri in quad, nordic walking. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Segni, festa della montagna

In questa notizia si parla di: segni - montagna - festa - giugno

Due giorni per riscoprire la montagna, i sapori, le radici. Segni (RM) - 28 e 29 giugno 2025 Torna la Festa della Montagna. Unisciti a noi per un weekend straordinario tra le meraviglie dei Monti Lepini! ? È solo l'inizio... #FestaDellaMontagna2025 #prolo Vai su Facebook

Segni, festa della montagna; Festival letterari, premi e fiere del libro 2025: il calendario aggiornato; DOMANI A PRIMALUNA LA FESTA DELLA FAMIGLIA. TEMA RACCONTIAMO SEGNI DI SPERANZA - PENSARE LA PACE, CERCARE LA PACE, OPERARE PER LA PACE.

Montagne in festa, Campo di Segni (RM) - a Segni (RM) antica cittadina d arte alle porte della capitale, ricca di storia, tradizione e cultura si svolgerà 'Montagne in festa'. Come scrive planetmountain.com

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 3 al 9 giugno 2024: Gemelli e Acquario re della festa - Nella classifica dei segni più fortunati di questa settimana dal 3 al 9 giugno 2024 i segni d'aria (Gemelli, Acquario e Bilancia) e segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario), saranno senza ... Secondo fanpage.it