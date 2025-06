SEGA Forever Chiude i Battenti | Ecco Come Salvare 9 Classici Gratis Prima che Spariscano

L’era mobile dei grandi classici SEGA sta per vivere il suo ultimo capitolo. Dopo anni di successi e sfide, SEGA Forever si appresta a chiudere i battenti, lasciando molti nostalgici con l’amaro in bocca. Ma non tutto è perduto: prima che i giochi come Golden Axe, Crazy Taxi e Streets of Rage scompaiano definitivamente, SEGA ha deciso di regalarli a tutti. Ecco come salvare 9 capolavori senza spendere nulla e rivivere le emozioni di un’epoca indimenticabile.

L’era mobile dei grandi classici SEGA sta per finire. SEGA Forever, il progetto che prometteva di immortalare i titoli cult degli anni ‘80 e ‘90 su smartphone, si avvia verso la pensione. Dopo anni di alti e bassi, l’iniziativa verrà archiviata, e presto giochi come Golden Axe, Crazy Taxi e Streets of Rage non saranno più scaricabili. Ma prima del blackout definitivo, SEGA ha compiuto un gesto inaspettato: ha reso tutti i giochi gratuiti e ha rimosso gli acquisti in-app. Chi li scarica ora potrà conservarli per sempre e giocarli offline, anche dopo la rimozione dagli store. Perché SEGA Forever Non Ha Funzionato?. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

In questa notizia si parla di: sega - forever - classici - chiude

BASKET CITY, L'ORIGINALE - POST GARA 2 SEGAFREDO VIRTUS - GERMANI BRESCIA ? Nuovo allo streaming o vuoi migliorare? Dai un'occhiata a StreamYard e... Vai su Facebook

SEGA, oltre 9 classici per mobile stanno per sparire: scaricateli gratis finché potete!; SEGA sta chiudendo tanti dei suoi giochi classici su iOS e Android; I giochi SEGA per iOS e Android, con SEGA Forever da domani disponibili i grandi classici.

SEGA sta per eliminare 9 giochi mobile per iOS e Android, ma potete ottenerli gratis da questi link - I classici non sempre hanno successo e SEGA lo ha scoperto con la sua proposta Forever: ora, 9 giochi per iOS e Android stanno per essere eliminati, ma potete scaricarli gratis da questi link ... multiplayer.it scrive

9 classici SEGA gratis su mobile prima della rimozione dagli store! Ecco i link per scaricarli - SEGA sta per rimuovere dai principali store iOS e Android le versioni mobile di nove classici del passato: fino al delisting sono scaricabili gratis! Come scrive msn.com