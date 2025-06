Seduto lì come… Ho visto cosa fai Isola dei Famosi Selvaggia Lucarelli attacca Mario Adinolfi

Nella puntata del 16 giugno dell’Isola dei Famosi, Selvaggia Lucarelli ha lasciato il segno come opinionista, scatenando reazioni e discussioni acceso. Con il suo stile tagliente e senza filtri, la giornalista ha attaccato duramente Mario Adinolfi, ribadendo le sue posizioni passate. Ma cosa ha spinto Selvaggia a scagliarsi ancora una volta contro di lui? Scopriamolo insieme, perché in televisione, come nella vita, le opinioni forti non passano mai inosservate.

La puntata del 16 giugno dell’ Isola dei Famosi era parecchio attesa per la presenza in studio di Selvaggia Lucarelli. La giornalista ha deciso di accettare l’invito della conduttrice Veronica Gentili e ha svolto per una sera il ruolo dell’opinionista. Uno dei commenti più sferzanti è stato fatto indubbiamente su Mario Adinolfi. Selvaggia Lucarelli ha subito fatto intuire che non fosse cambiata la sua idea su Mario Adinolfi, con il quale già in passato si era scontrato. Nello studio dell’Isola dei Famosi la giudice di Ballando con le stelle non si è tirata indietro e con la sua solita schiettezza ha detto tutto ciò che pensa di lui. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

