Sedicenne senza patente investe donna con la moto in strada | gravissima 52enne a Cagliari

Un incidente drammatico scuote Cagliari: una sedicenne senza patente investe gravemente una donna di 52 anni sul ponte Emanuela Loi a Monserrato. L'impatto violento ha richiesto un immediato intervento d'emergenza, lasciando la vittima in condizioni critiche. La vicenda solleva importanti questioni sulla sicurezza stradale e sull’educazione al rispetto delle regole. Continua a leggere per conoscere i dettagli e le ultime novità su questa tragica notte che ha sconvolto la città .

L’incidente stradale è avvenuto sul ponte Emanuela Loi a Monserrato, nell’hinterland del capoluogo sardo. L'impatto è stato violentissimo e la donna è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari dove è stata ricoverata in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cagliari - donna - sedicenne - patente

