Sedicenne morto a Cagliari | l’autopsia conferma è annegato

Una giovane vita spezzata a Cagliari, con l’autopsia che conferma l’annegamento di un sedicenne, apre un’indagine complessa. La procura indaga per omissione di soccorso e cerca immagini delle telecamere per ricostruire il tragico evento di un party con 150 ragazzi, dove nessuno sembra aver visto o intervenuto. Una vicenda che scuote la comunità, sollevando domande sul rispetto delle responsabilità e sulla sicurezza degli adolescenti oggi.

La procura ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di omissione di soccorso. Si cercano anche riprese di telecamere che potrebbero essere utili a ricostruire il party con 150 ragazzi. Ma nessuno ha visto niente. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Sedicenne morto a Cagliari: l’autopsia conferma, è annegato

