Secondo appuntamento di Varchi d’Estate con Poohlsar la Office Tribute Band dei Pooh

Giovedì 19 giugno alle ore 21.00, piazza Varchi si anima con il secondo appuntamento di “Varchi d’Estate”: una serata all’insegna della musica dal vivo e delle emozioni. Protagonista sarà Poohlsar, la tribute band ufficiale dei Pooh, pronti a far rivivere i grandi successi di uno dei gruppi più iconici della scena musicale italiana. Un’occasione da non perdere per gli amanti della buona musica e dell’atmosfera estiva…

Giovedì 19 giugno, alle ore 21.00,in piazza Varchi torna il secondo appuntamento con “Varchi d’Estate”, la rassegna nel centro cittadino con spettacoli che toccano vari generi musicali. Protagonista della serata sarà Poohlsar, la Official Tribute Band dei Pooh, uno dei gruppi più iconici della. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Secondo appuntamento di “Varchi d’Estate” con Poohlsar, la Office Tribute Band dei Pooh

In questa notizia si parla di: varchi - secondo - appuntamento - estate

Comunali 2025 | Seggi chiusi. Condividiamo i dati totali dell'affluenza alle 15:00 del secondo e ultimo giorno di voto per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale: a Cernusco sul Naviglio ha votato il 59,25% degli elettori, pari a 16.830 votanti. Ini Vai su Facebook

Poohlsar, arriva la Official Tribute Band dei Pooh; Poohlsar arriva la Official Tribute Band dei Pooh.

Montevarchi. Questa sera al via “Varchi d’Estate” - Arezzo, 12 giugno 2025 – Sarà la magia della musica d’autore e il fascino delle luci soffuse a dare il via alla prima edizione di “Varchi d’Estate”, la nuova rassegna estiva promossa dal Comune di Mon ... Come scrive msn.com

“L’Estate Montevarchina” con i 40 anni degli Scout e la solidarietà con il Calcit - Il secondo fine settimana del programma estivo avrà il sapore della storia e dell’alto valore della comunità, con due iniziative che animeranno piazza Varchi il 7 e l’8 giugno 2025. Riporta arezzonotizie.it