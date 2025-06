Sean ‘Diddy’ Combs al processo mostrati video delle presunte violenze Rimosso anche un giurato

Il processo che vede coinvolto Sean “Diddy” Combs ha fatto emergere dettagli sconvolgenti: in aula sono stati proiettati video privati che accusano il noto artista di comportamenti discutibili. La visione di queste immagini ha sollevato anche questioni di imparzialità, con un giurato rimosso dopo aver visto alcuni clip. Quali sarebbero le implicazioni di questa vicenda nel mondo dell’hip-hop e oltre?

La giuria del processo per traffico sessuale contro Sean “Diddy” Combs ha visionato in aula (ma privatamente, con le cuffie) alcuni video delle ‘maratone sessuali’ “freak-off” al centro del caso, con i pubblici ministeri che hanno mostrato estratti di video espliciti registrati dal magnate dell’hip-hop. I pubblici ministeri hanno riprodotto parti di tre video recuperati da un account collegato a Combs su un cellulare che la sua ex fidanzata di lunga data Cassie ha fornito alle autorità. Un video risale al 14 ottobre 2012, lo stesso giorno in cui, secondo i pubblici ministeri, Combs avrebbe partecipato a una “freak-off” a New York City con Cassie e la prostituta Sharay Hayes, nota come “The Punisher”. 🔗 Leggi su Lapresse.it