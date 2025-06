se sei figlia di un campione ma un difetto fisico scatena il bullismo la forza e la trasformazione di camilla mancini

La lotta di Camilla Mancini, figlia del famoso Roberto Mancini, contro il bullismo causato da un difetto fisico è un inno alla resilienza e alla trasformazione personale. Dopo anni di insicurezze, oggi la sua forza si riflette in un gesto semplice ma potente: legarsi i capelli con orgoglio, abbracciando la propria unicità. La sua storia ci ricorda che, anche nelle sfide più difficili, la vera vittoria nasce dall’amore per se stessi e dal coraggio di mostrarsi al mondo.

Per anni ha tenuto i capelli sul viso per nasconderlo, per proteggerlo da occhi invadenti e lingue taglienti. "Finalmente provo piacere nel legarmeli, mi faccio una bella coda", dice oggi Camilla, figlia dell'ex calciatore ed ex ct della Nazionale Roberto Mancini.