Se il sessista è compagno tutto è subito perdonato

In un panorama politico-mediatico spesso difficile da decifrare, sorprende come il mondo della sinistra sembri inconsapevolmente seguire le parole di Wittgenstein: «Su ciò di cui non si può parlare, si deve tacere». Tuttavia, questa tendenza rischia di silenziare questioni fondamentali come il sessismo e gli insulti, alimentando un senso di impotenza e complicità. È arrivato il momento di uscire dal silenzio e affrontare con coraggio tali problematiche.

In questi giorni il bel mondo della sinistra politico-mediatico-editoriale si riconosce (a sua insaputa) nella conclusione cui approda il Tractatus Logico-Philosophicus di Ludwig Wittgenstein. «Su ciò di cui non si può parlare si deve tacere». Tacere sul becero sessismo del compagno Riccardo Magi, segretario di +Europa (più che un partito politico, un caso da manuale di sindrome di Stoccolma). Tacere sugli insulti del compagno Matteo Ricci a una giornalista Rai, accusata tecnicamente di essere "serva" (siamo ben oltre le "iene dattilografe" di Togliatti, e soprattutto Ricci non è Togliatti). Tacere, sempre, quando qualche esponente dei Buoni e dei Giusti rompe le tavole della legge dei Buoni e dei Giusti, perché è esattamente "ciò di cui non si può parlare": la contraddizione interna, l'autogol, l'errore dell'amico.

