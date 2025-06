Scuole di montagna il Consiglio di Stato mette un freno alle chiusure | Solo in casi eccezionali

Le scuole di montagna italiane ottengono una vittoria importante: il Consiglio di Stato ha stabilito che devono restare aperte, salvo casi eccezionali. Una decisione che tutela il diritto all'istruzione nelle zone più isolate e dimostra quanto sia fondamentale difendere i diritti dei piccoli comunità montane. Questo pronunciamento rappresenta un passo deciso contro le chiusure arbitrarie, garantendo un futuro più stabile e ricco di opportunità per studenti e famiglie.

Le scuole di montagna possono essere chiuse solo in casi eccezionali. È quanto ha stabilito il Consiglio di Stato, intervenuto su un ricorso presentato da otto Comuni molisani – tra cui Ripalimosani, Montagano, Matrice, Petrella Tifernina e Oratino – insieme a una madre, per difendere l’Istituto. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Scuole di montagna, il Consiglio di Stato mette un freno alle chiusure: "Solo in casi eccezionali"

In questa notizia si parla di: scuole - montagna - consiglio - stato

Piemonte, dalla Regione oltre 400mila euro per salvare le scuole e gli asili di montagna - La Regione Piemonte ha stanziato 433mila euro per il prossimo anno scolastico, destinati a salvaguardare scuole e asili di montagna.

