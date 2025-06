Scuole dell’infanzia a indirizzo musicale Anief in audizione al Senato | Un passo avanti Ma servono misure per primaria e canto

L'intervento dell'ANIEF presso il Senato rappresenta un significativo passo avanti per l'educazione musicale in Italia, con l'istituzione delle scuole dell'infanzia a indirizzo musicale. Tuttavia, la strada è ancora lunga: l’associazione chiede misure specifiche anche per la primaria e il canto, fondamentali per un’offerta formativa completa. Solo così si potrà garantire un futuro ricco di talenti e passione musicale per i giovani italiani.

Oggi pomeriggio, l’ANIEF è intervenuta presso la VII Commissione Cultura del Senato, nell’ambito dell’audizione sul Disegno di legge n. 492, che prevede l’istituzione di scuole dell’infanzia a indirizzo musicale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: scuole - infanzia - indirizzo - musicale

Bullismo già a tre anni: allarme dalle scuole dell’infanzia. I dati presentati a Bari durante il lancio del progetto nazionale - Un allarmante fenomeno di bullismo si manifesta già nelle scuole dell'infanzia, con bambini di soli tre anni coinvolti.

Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale, audizione al Senato, Panzieri (UIL): “Servono investimenti in organici, formazione e strutture in tutto il Paese; A Napoli la prima scuola dell’infanzia a indirizzo musicale; I bambini delle scuole comunali dell'infanzia ad indirizzo musicale incantano il teatro Carlo Felice.

Scuole dell’infanzia a indirizzo musicale: progetto di legge in Senato, ma agli esperti l’idea non piace - Sta prendendo avvio nella Commissione Cultura del Senato l’esame del disegno di legge presentato da Luca Pirondini (M5S) per l’istituzione di scuole dell’infanzia a indirizzo musicale. tecnicadellascuola.it scrive

La scuola d’infanzia Fantasylandia diventa ad indirizzo musicale: oggi l’inaugurazione - MONREALE, 25 maggio – E’ avvenuta oggi l’inaugurazione alla scuola d’infanzia Fantasylandia di Monreale, quale scuola ad indirizzo musicale. Come scrive monrealenews.it