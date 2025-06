Scuola Torre-Sala variante impossibile da realizzare | ridotte le aule per garantire i compensi alla ditta

La variante al progetto delle scuole Nicola Sala e Federico Torre a Benevento, approvata dalla Giunta comunale, presenta criticità irrisolvibili che rischiano di compromettere il completamento entro la scadenza prevista. Ridotte le aule per garantire i compensi alla ditta, si sollevano dubbi sulla fattibilità dell’intervento. Un contesto che richiede attenzione e azioni mirate per tutelare il diritto all’istruzione e il futuro della città. Ma quali sono le implicazioni di questa situazione?

Tempo di lettura: 3 minuti “La Giunta comunale di Benevento con la delibera n. 201 del 13 giugno 2025 ha approvato la Variante al progetto di abbattimento e ricostruzione delle scuole Nicola Sala e Federico Torre con ulteriori errori che impediscono di concludere i lavori e consegnare l’opera entro il 30 giugno 2026. – così in una nota di Gabriele Corona, movimento “Altra Benevento è possibile” Il dirigente e l’assessore ai lavori Pubblici sostengono che il ritardo di undici mesi finora accumulato sia stato causato da motivi “imprevisti ed imprevedibili” che invece sono solo il frutto di errori di progettazione e mancato controllo da parte dell’Ufficio Tecnico (fondazioni più profonde che si potevano facilmente verificare e comunque ininfluenti; presenza di pluviali in cemento già note, guaina in catrame non controllata, contenziosi con la ditta incaricata). 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Scuola Torre-Sala, variante impossibile da realizzare: ridotte le aule per garantire i compensi alla ditta

