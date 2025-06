Scuola sport e cultura | il futuro dell’ex Pergola

La scuola, lo sport e la cultura si preparano a rinascere nell’area dell’ex Pergola a Santa Sofia, grazie a un ambizioso progetto da 7 milioni di euro. La sindaca Ilaria Marianini punta a creare un nuovo polo multifunzionale che rappresenti un punto di riferimento per tutta la comunità, valorizzando il passato e costruendo il futuro. Nella fase progettuale preliminare, l’obiettivo è trasformare questa visione in realtà, superando le sfide finanziarie con entusiasmo e determinazione.

Nascerà a Santa Sofia nell'area della ex Pergola un nuovo polo scolastico, sportivo e ricreativo. Un progetto ambizioso tra le priorità dell'amministrazione guidata dalla sindaca Ilaria Marianini. La fase progettuale preliminare affidata allo studio 'Pier Currà Architettura' prevede un importo di 7 milioni di euro, una cifra importante considerato che, al momento, non esiste nessuna risorsa a bilancio per mettere a terra gli interventi. Nella calda mattinata di domenica scorsa, alla presenza di amministratori, associazioni, progettisti e cittadini, grazie alla collaborazione organizzativa dell'Asd Calcio, la sindaca e il vice sindaco Matteo Zanchini hanno illustrato le finalità del progetto: "Il nostro obiettivo è quello trasformare un'area dismessa in un luogo attivo e relazionale, dove architettura e paesaggio costruiscono una nuova centralità civica, capace di generare coesione sociale, qualità dello spazio pubblico e benessere collettivo".