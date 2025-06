Scuola musicale Nuovisuoni dal corso con il maestro Moreno ai saggi di fine anno scolastico | tutti gli appuntamenti

L’ultima settimana di giugno si trasforma in un vibrante palcoscenico per l’Associazione Musicale Nuovisuoni, con eventi imperdibili e appuntamenti che celebrano la passione per la musica. Dal 23 al 26 giugno, il talento del maestro Hector Moreno guiderà il nostro corso pianistico, mentre i saggi di fine anno scolastico saranno un’occasione speciale per ascoltare e valorizzare i giovani musicisti. Non mancate a questa festa di suoni e emozioni!

L'ultima settimana di giugno sarà densa di impegni per l'Associazione Musicale Nuovisuoni. Questi i principali appuntamenti: dal 23 al 26 giugno si terrà come di consueto il corso pianistico tenuto dal docente argentino di fama internazionale Hector Moreno che da sempre suona in duo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Scuola musicale Nuovisuoni, dal corso con il maestro Moreno ai saggi di fine anno scolastico: tutti gli appuntamenti

In questa notizia si parla di: musicale - nuovisuoni - corso - moreno

Scuola musicale Nuovisuoni, dal corso con il maestro Moreno ai saggi di fine anno: tutti gli appuntamenti; Concorso pianistico nazionale Riviera Etrusca, ancora successi per gli allievi dell'Associazione Musicale Nuovisuoni; Scuola musicale Nuovisuoni, lunedì 24 giugno il saggio finale al Cisternino di Città.