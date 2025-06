Scuola Meloni ai maturandi | tutta l’Italia fa il tifo per voi

In tutta Italia, i maturandi si preparano a vivere una notte magica prima dell’esame più importante. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto inviare un messaggio di incoraggiamento e sostegno, riconoscendo l’importanza di questo momento. Le emozioni sono tante, ma la determinazione e il cuore di ragazzi e ragazze sono più forti che mai. Il futuro è nelle vostre mani: domani dimostrerete quanto valete. Buona fortuna a tutti!

Roma, 17 giu. (askanews) – “Ciao a tutti gli amici di Skuola.net, questa è una notte speciale. Lo so bene, perché la notte prima degli esami non si dimentica mai. È un mix di emozione, tensione, attesa. C’è chi ripassa l’ultima volta, chi non riesce a dormire, chi cerca di tenere a bada l’ansia. È normale: domani affronterete una prova importante”. Lo scrive la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un messaggio per i maturandi inviato a Skuola.net. “L’esame di maturità – prosegue la premier – è una tappa significativa del vostro percorso. Serve a misurare le conoscenze, certo, ma anche a mettervi alla prova. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: meloni - scuola - maturandi - tutta

Nave (M5S): “Il governo Meloni ha tradito la scuola pubblica, tagli e caos tra docenti e ATA. Asili nido ridimensionati, priorità alle armi” - Il senatore Luigi Nave del M5S denuncia il governo Meloni, definendolo un tradimento alla scuola pubblica.

Intervista doppia a due ex studenti maturandi su come affrontare la scuola superiore e l'esame di maturità. Vai su Facebook

Meloni ai maturandi: Tutta l’Italia fa il tifo per voi. Abbiamo bisogno di giovani determinati; Scuola, Meloni ai maturandi: tutta l'Italia fa il tifo per voi; Giorgia Meloni ai maturandi: Tutta l'Italia fa il tifo per voi.

Scuola, Meloni ai maturandi: tutta l’Italia fa il tifo per voi - Lo so bene, perché la notte prima degli esami non si dimentica mai. Come scrive msn.com

Meloni non parla mai di scuola, fateci caso - Il ministro Giuseppe Valditara si dà da fare, ma in totale solitudine. Si legge su huffingtonpost.it