Scudetto Virtus, fra trappole e sberloni ha vinto la squadra.

Dalla speranza e determinazione nasce una vittoria strabiliante: la Virtus Bologna conquista il suo quinto scudetto, sfidando trappole e sberloni lungo il cammino. Tra infortuni, sfide personali e momenti di crisi, i nostri eroi hanno dimostrato che con grinta e cuore tutto è possibile. Questa stagione passerà alla storia come quella della resilienza e del trionfo, un esempio che va oltre il parquet. La vittoria finale è un inno alla forza dello spirito.

Supercoppa, Eurolega, Coppa Italia e, finalmente, lo scudetto. In una stagione nella quale la Virtus di Dusko Ivanovic - e fino al 4 dicembre di Luca Banchi - ha conosciuto i problemi più strani e peggiori. Pensiamo al Guerriero Toko Shengelia: ulcera duodenale, trauma cranico e qualche altro acciacco. E Will Clyburn? S'era fermato a gennaio, a Reggio Emilia, due mesi di stop. Ma la situazione peggiore è quella di Achille Polonara: leucemia mieloide, tanto per non farsi mancare nulla, dopo la neoplasia testicolare di due anni fa. Poi, acciacchi vari che non hanno impedito alla Virtus di risvegliarsi nel momento più opportuno.