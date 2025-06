Scudetto del Napoli | l’Eav emette biglietti celebrativi

Il Napoli festeggia il suo quarto scudetto con orgoglio e passione, e l’Ente Autonomo Volturno rende omaggio a questa impresa epica con biglietti celebrativi esclusivi. Dal 20 giugno, i tifosi potranno acquistare otto speciali titoli di viaggio presso i punti vendita autorizzati, per testimoniare quest’epoca d’oro del calcio napoletano. Un modo unico per commemorare un traguardo storico e vivere ancora più intensamente questa straordinaria vittoria.

Come avvenuto per il terzo scudetto del Napoli, anche per il tricolore della squadra allenata da Antonio Conte l'Ente Autonomo Volturno ha deciso di stampare biglietti celebrativi. Come fa sapere la stessa Eav, "a partire dal 20 giugno saranno disponibili, presso i punti vendita accreditati, i biglietti celebrativi del quarto scudetto del Napoli. Otto differenti titoli di viaggio dedicati all'eccezionale impresa calcistica realizzata dalla squadra". Per l'occasione, e grazie al supporto fornito dal consorzio Unico Campania, sono stati prodotti centomila biglietti corsa singola urbano Napoli EAV-ferro e 50.

