Scrittori in Borgo | Silvia Bencivelli ospite alla Nunziatina

Vieni a scoprire “Scrittori in Borgo”, l’evento che unisce cultura e passione nel cuore della Nunziatina. Ospite d’eccezione, Silvia Bencivelli, giornalista scientifica, scrittrice e docente, ci condurrà in un viaggio tra parole, scienza e innovazione. Un’occasione imperdibile per incontrare una delle voci più autorevoli nel panorama culturale italiano. Non mancare!

SILVIA BENCIVELLI è giornalista scientifica, scrittrice, autrice e conduttrice radiotelevisiva, medica. È tra gli autori e i conduttori di Rai Cultura e di Radio3 Rai e ha lavorato con Rai3. Insegna Comunicazione della scienza alla Sapienza e in altre sedi. Scrive per il Venerdì di Repubblica

