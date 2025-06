Scrittori in Borgo | Piergiorgio Pulixi ospite alla Nunziatina

Immergiti nell’atmosfera affascinante di Scrittori in Borgo, dove Piergiorgio Pulixi, autore di successo e vincitore del premio Scerbanenco 2019, sarà ospite alla Nunziatina. Nato a Cagliari e residente a Milano, Pulixi è tra i protagonisti della nuova scena letteraria italiana, capace di mescolare noir e realtà con maestria. Non perdere questa occasione unica di scoprire i segreti dietro i suoi romanzi e lasciarti coinvolgere dalla sua passione per la scrittura.

Piergiorgio Pulixi è nato a Cagliari nel 1982 e vive a Milano. Autore di numerosi romanzi polizieschi, ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui il premio Scerbanenco 2019 per il miglior noir dell’anno. Considerato uno dei più importanti rappresentanti della nuova generazione di scrittori. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Scrittori in Borgo | Piergiorgio Pulixi ospite alla Nunziatina

In questa notizia si parla di: scrittori - piergiorgio - pulixi - borgo

Prima apparizione, ieri, sul palco di Scrittori in Borgo - Libreria Ghibellina per presentare il bel romanzo della professoressa Maria Cristina Cabani, “La valle di Giosafat”. Il nuovo appuntamento con la rassegna, per quanto mi riguarda, è in programma martedì Vai su Facebook

Scrittori in Borgo | Piergiorgio Pulixi ospite alla Nunziatina; Il festival Scrittori in Borgo; Piergiorgio Pulixi a Scrittori in borgo a Pisa.

Il festival Scrittori in Borgo - Margherita Loy, Ciriaco Offeddu, Piergiorgio Pulixi, Silvia Bencivelli, Luca Misculin e Anna Katharina Frolich. Secondo lanazione.it

Tra gli "Scrittori in Borgo" arriva Carlotto - Prosegue con un altro bell’elenco di autori e incontri la rassegna "Scrittori in Borgo", organizzata ... Da lanazione.it