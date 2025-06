Scrittori in Borgo | Il giornalista del Post Luca Misculin ospite alla Nunziatina

Immergetevi nell’affascinante mondo di Luca Misculin, il giornalista del «Post» ospite a Scrittori in Borgo alla Nunziatina. Con una carriera iniziata nel 2013, Luca si distingue per le sue approfondite analisi su migrazione, Europa e storie antiche, portando al pubblico narrazioni coinvolgenti e stimolanti. La sua presenza promette un evento imperdibile, ricco di spunti e riflessioni, che chiude con un invito a scoprire come le parole possano cambiare la nostra visione del mondo.

Luca Misculin fa il giornalista e lavora al «Post» dal 2013. Si occupa soprattutto di migrazione, di Europa e di storie molto antiche. Negli anni ha curato i podcast La nave, La fine del mondo e L'invasione. Ogni sabato conduce l'edizione del weekend di Morning.

Sabato 7 giugno alle h 11, nell’ambito di @archivissima, @eugenio_cau e @lucamisculin ai Circolo con «Incognita futuro. La rassegna stampa dal vivo, direttamente dal passato». Una collaborazione di Archivissima con @il_post e Fondazione Circolo dei lett Vai su Facebook

Storie dal Mediterraneo centrale, con Luca Misculin - Con Luca Misculin, giornalista del Post e autore di “Mare aperto”, parliamo del Mediterraneo centrale, della sua storia, delle persone che lo ... Si legge su ilpost.it

«Mare aperto», il libro di Luca Misculin: «Quel pezzo di Mediterraneo può essere luogo di inclusione o enorme muro. Sta a noi scegliere» - Mare aperto (Einaudi, pagine 296, euro 19,50) è un libro di Luca Misculin, giornalista del «Post». Secondo corrieredibologna.corriere.it