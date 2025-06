Scrittori in Borgo | Anna Katharina Frohlich ospite alla Nunziatina

Scopri il fascino di “Scrittori in Borgo”, un evento imperdibile che porta grandi penne nella pittoresca cornice della Nunziatina. Questa volta, tra stelle letterarie e storie coinvolgenti, Anna Katharina Fröhlich, autrice di romanzi come "Wilde Orangen" e "Der schöne Gast", sarà ospite speciale. Una scrittrice appassionata e amante del giardinaggio, pronta a catturare il pubblico con il suo talento e le sue storie. Non perdere questa occasione di immergerti nel suo mondo: ti aspettiamo!

Anna Katharina Fröhlich, nata nel 1971, è cresciuta a Francoforte sul Meno e a Monaco. Ha pubblicato i romanzi Wilde Orangen, Kream Korner, Der schöne Gast, Rückkehr nach Samthar e Die Yacht. Giardiniera appassionata e membro del Consiglio di amministrazione della casa editrice Adelphi, vive tra. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Scrittori in Borgo | Anna Katharina Frohlich ospite alla Nunziatina

Anna Katharina Fröhlich: «Scrivere della mia storia con Roberto Calasso mi ha aiutato a lavorare sul lutto di averlo perso. Oggi sono innamorata dell'invisibile e non leggo kindle» - Scrivere della mia storia con Roberto Calasso, ispirata dal suo "La trama dell'invisibile", mi ha aiutata a elaborare il lutto per la sua perdita.

