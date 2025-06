Scout intossicati dopo aver mangiato il pesce catturato l'ittiologo | Attenzione a dove si pesca e alla cottura

Una domenica che avrebbe dovuto essere di svago si è trasformata in un incubo per 14 scout in provincia di Brescia, colti da intossicazioni alimentari dopo aver mangiato pesce pescato in natura. Un ittiologo ci guida tra le regole fondamentali per pescare e cucinare correttamente il pesce, affinché il piacere della scoperta non si trasformi in rischio per la salute. Continua a leggere per scoprire i consigli utili e garantire sicurezza nelle avventure all’aria aperta.

Domenica scorsa in provincia di Brescia 14 scout sono stati male dopo aver mangiato del pesce catturato durante un'escursione. Un ittiologo ha spiegato a Fanpage.it le procedure da adottare e le pratiche da evitare nella pesca e nella preparazione del pesce se non si vuole rimanere intossicati.

Scout mangiano pesce pescato durante un’escursione e stanno male: 14 ragazzi intossicati in ospedale - Una tranquilla giornata a Quinzano d'Oglio si è trasformata in un incubo per 14 giovani scout e un animatore, colpiti da un'intossicazione alimentare dopo aver consumato pesce pescato durante un'escursione.

